Записи Друзья Комментарии
Планета Здоровье
Аватар Планета_Здоровье

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Планета_Здоровье

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 22.03.2013
Записей: 4050
Комментариев: 16427
Написано: 20765



Утренняя овсяная умывалка для молодости и красоты

Четверг, 25 Июня 2020 г. 06:30 + в цитатник

Утренняя овсяная умывалка

5239983_Maska_dlya_lica_iz_ovsyanki_1_ (400x400, 30Kb)
 
Девочки, а дайте я поделюсь с вами рецептом утренней умывалки, которой пользуюсь вот уже несколько лет. 
 
Нужно в глубокой миске смешать 3 столовые ложки молотого геркулеса и 3 столовые ложки сухого молока. В эту смесь выливаем половину столовой ложки настойки мяты (продается в аптеке, стоит три копейки) и пальчиками перетираем всю смесь до сухого состояния.
 
Все, умывалка готова. Храним смесь в закрытой банке. Я использую большую банку из-под крема.
 
Применяем следующим образом. Вариант для ленивых: отсыпаем небольшое количество смеси в ладошку, капаем сверху немного воды, намазюкиваем на влажную морду лица. Вариант для ответственных: отсыпаем небольшое количество смеси в чашку, заливаем горячей водой из чайника, добиваясь консистенции не очень густой каши, ждем несколько минут (смесь остынет и увеличится в объеме) и наносим на влажное лицо. Я наношу так же и на шею.
 
Какой бы вариант вы не использовали, после нанесения смеси нежно массируем лицо, затем умываемся и любуемся собой. А можно оставить смесь на лице, пока вы бреете ноги  чистите зубы,  получится мини-маска.
 
Эффект: очень мягкий скрабящий эффект, плюс питание кожи, плюс удаление всякой жирной каки после сна, плюс освежающий запах мяты и ее холодок на коже. Подходит практически для любой кожи. Я пользуюсь умывалкой через день.
 
Желаю всем красоты!
Рубрики:  Страничка для красоты
Метки:  


Процитировано 15 раз
Понравилось: 7 пользователям
Нравится



TatiAnna_Z   обратиться по имени Пятница, 26 Июня 2020 г. 17:42 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте