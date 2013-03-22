Утренняя овсяная умывалка

Девочки, а дайте я поделюсь с вами рецептом утренней умывалки, которой пользуюсь вот уже несколько лет.

Нужно в глубокой миске смешать 3 столовые ложки молотого геркулеса и 3 столовые ложки сухого молока. В эту смесь выливаем половину столовой ложки настойки мяты (продается в аптеке, стоит три копейки) и пальчиками перетираем всю смесь до сухого состояния.

Все, умывалка готова. Храним смесь в закрытой банке. Я использую большую банку из-под крема.

Применяем следующим образом. Вариант для ленивых: отсыпаем небольшое количество смеси в ладошку, капаем сверху немного воды, намазюкиваем на влажную морду лица. Вариант для ответственных: отсыпаем небольшое количество смеси в чашку, заливаем горячей водой из чайника, добиваясь консистенции не очень густой каши, ждем несколько минут (смесь остынет и увеличится в объеме) и наносим на влажное лицо. Я наношу так же и на шею.

Какой бы вариант вы не использовали, после нанесения смеси нежно массируем лицо, затем умываемся и любуемся собой. А можно оставить смесь на лице, пока вы бреете ноги чистите зубы, получится мини-маска.

Эффект: очень мягкий скрабящий эффект, плюс питание кожи, плюс удаление всякой жирной каки после сна, плюс освежающий запах мяты и ее холодок на коже. Подходит практически для любой кожи. Я пользуюсь умывалкой через день.

Желаю всем красоты!