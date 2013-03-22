ДЕГОТЬ — ЛЕКАРСТВО НАШИХ ПРЕДКОВ

С древних времён славяне и другие северные племена использовали берёзовый дёготь в повседневной жизни. А в Европе название «русское масло» издавна было закреплено именно за этим маслянистым, специфически пахнущим веществом. Берёзу почитали наши предки, а всё, что она давала – древесину, бересту, листья — считали целебным. Именно из бересты наши предки научились, путём сухой перегонки, извлекать берестяной дёготь, имеющий применение не только в медицине, но и в быту: для смазывания трущихся деталей повозок, телег, карет, для придания цвета, защиты и блеска кожаным изделиям.

Помимо берёзового существуют можжевеловый, сосновый и буковый древесные дёгти.

Из рассказа практикующего берёзовый дёготь в качестве лекарства :

Года три назад заприметил я, что соседка дёгтем смазывает своей корове копыта и рога. «Это ещё зачем?» — «Да грибок у неё». Так ведь и у меня грибок на ногах. Полечусь-ка, думаю, и я дёгтем. И стал им ногти себе мазать.

Получилось, вылечился. Потом соседей по даче лечил. Тоже помогло. Написал о своих опытах в газету — читатели письмами засыпали: «Расскажите поподробнее, как и что… Что ещё дёготь лечит? А я этим дёгтем то-то и то-то вылечил(а)». И — благодарности мне за рецепт.

И знаете, так увлёкся я дёгтем! Стал о нём справляться, где только мог.

А он берёзовый и берестовый бывает. Первый — продукт сухой перегонки части коры берёзы. Берестовый — это уже продукт сухой перегонки молодой бересты, содранной с берёзы. Изготовление его более трудоёмкое, зато получается дёготь чистый, с приятным запахом. Его стараются использовать только для внутреннего лечения и при некоторых кожных заболеваний. И тот и другой обладают сильным противомикробным, противопаразитарным, антисептическим действием.

Так вот, стал я на «дегтярке» заказывать для себя чистый дёготь, чтоб можно пить. Сначала на себе испробовал лечение им, а потом и на знакомых — кто хотел пройти этот курс исцеления. Правда, у некоторых дёготь вызывает аллергию. Так ведь аллергию вызывает не только он. А многих, насколько знаю, излечивает. На работе уборщица (62 года) разными недугами маялась.

Давление 190/110, повышенный уровень холестерина и сахара в крови, вздутие вен на ногах, слабость. Стала она за 20 минут до еды дёготь пить: начиная от одной капли до 10, потом в обратном порядке по убывающей — на ст. л. молока. Таким образом, курс лечения — 20 дней — закончила и почувствовала себя лучше. Вены спрятались, анализы хорошие.

Мужчина страдал хроническим простатитом. Уролог не мог ему помочь. А дёготь помог. Нагревал мужик половину красного кирпича, клал в пустое металлическое ведро, капал на кирпич 2 капли дёгтя. Дым шёл! Им-то простатит и лечится. 15—20 минут перед сном голым задом сидел мужичок на ведре (да больше и не высидеть — сильно припекает). Три процедуры — и уже наступило улучшение. Теми же паровыми дегтярными ваннами люди излечивали геморрой (через 6 процедур шишки рассасывались), женские воспалительные заболевания.

А одна женщина вылечила мастопатию. На кусочек быстрорастворимого сахара она капала каплю дёгтя и сосала, пока сахар не растворится. Запивала глотком-другим воды. С каждым разом по одной она увеличивала количество капель, пока не довела их до 20. Затем пошла на снижение — по одной опять же. Когда дело дошло до одной капли, женщина сделала перерыв в три месяца. Затем начала всё по новой. Лечение было длительное, около двух лет.

Опыт лечения оказался настолько большой, что я даже составил обстоятельную методичку. Вот она.

Сахарный диабет, тромбофлебит, инсульт: Приём внутрь от 1 до 10 капель, увеличивая дозу по капле ежедневно, на ст. л. молока, сока моркови. Затем от 10 до 1 капли, уменьшая дозу по капле. Принимать за 20 минут до еды раз в день.

Геморрой: Взять 1/2 часть кирпича (красного), нагреть его на газу или электроплитке. Нагретый кирпич положить в пустое железное ведро, капнуть 2 капли дёгтя на кирпич, пойдёт дым. Садиться голой попой на ведро на 15—20 минут. Больше не просидите, будет сильно прогревать паром. Эту процедуру делайте вечером перед сном. Ложитесь спать. Утром встанете — болевых ощущений не будет. А через 6 дней все ваши шишки рассосутся.

Псориаз: Больные места смазывать очищенным дёгтем, смешанным с пеплом от сожжённой берёзы. Пропорция: 3/4 дёгтя и 1/4 пепла.

Экзема: 2 ст. л. дёгтя, ст. л. серы горючей, 1/2 ст. л. пчелиного воска, ст. л. мёда, ст. л. растёртого медного купороса, ст. л. уксусной эссенции, 4 ст. л. подсолнечного масла. Всё перемешать, затем в течение 20 минут нагревать на слабом огне, постоянно помешивая смесь, остудить. Полученной мазью смазывать поражённые экземой места тонким слоем.

Трофическая язва: Взять в равных частях дёготь и сок каланхоэ. Всё смешать. Намочить бинт и наложить на язву в виде компресса. Через 3 процедуры язвы не будет, затянется.

Рак горла, желудка: Пить берестовый дёготь (если здоровые почки) с тёплым кипячёным молоком. В первый день в молоко капать каплю дёгтя. Во второй день — 2 капли, в третий — 3 и так довести до 20 капель. После этого сбавлять приём дёгтя, так же постепенно доводя до капли.

Инфекция мочеполовой сферы: Пить берестовый дёготь по схеме, как в пункте 1. Кроме того, из берёзового дёгтя приготовить дегтярную воду. Дегтярная вода в основном зарекомендовала себя для лечения детей и тех лиц, которые не могут переносить запах дёгтя. Дегтярной водой лечат такие болезни, как запоры, астма, водяные болезни, выпадение волос, пигментация кожи, оспа, гангрена, рожа, чесотка, проказа.

Приготовление дегтярной воды: Взять 4 л холодной родниковой воды, 500 г дёгтя, перемешать деревянной палкой в течение 5 минут. Сосуд плотно закрыть на 2 суток, чтобы дёготь отстоялся. Осторожно снять пену дёгтя, не взбалтывая, слить прозрачную жидкость и хранить её в плотно закрытой посуде (бутылке). Оставшийся дёготь уже целебных свойств не имеет, идёт для хозяйственных нужд. Хорошая дегтярная вода прозрачная и цветом напоминает хорошее сухое виноградное вино.

Дозировка приёма воды внутрь: взрослым 100 г утром за 15—20 минут до еды; детям 50 г утром за 15—20 минут до еды; младенцам от 2 до 4 ч. л. 2 раза в день через час после еды.

Выпадение волос: Втирать в голову дегтярную воду, буквально через короткое время будут расти густые волосы.

Пигментация кожи: Пить дегтярную воду и втирать её в поражённые участки кожи.

Цистит: 5—10 капель берёзового дёгтя злить стаканом тёплого молока, размешать и принимать по 1/2 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. Курс лечения — 5 дней.

Чешучатый лишай: Ст. л. берестового дёгтя смешать с 3 ст. л. рыбьего жира, намазать этой мазью тряпочку и привязать к лишаю. Курс лечения — 10 дней, по 30 минут каждая процедура.

Эпидермофития: Микоз крупных складок, эпидермофития стоп, ногтей. Эти заболевания хорошо лечатся 5—10 %-ми серно-дегтярными мазями.

Трофическая язва: Берёзовый дёготь смешать с соком каланхоэ в равных частях 1:1. Наложить на язву бинт в виде компресса. Курс лечения — от 3 до 5 процедур. Ангина: 10 г берестового дёгтя, 30 г масла календулы, 40 минут томить на водяной бане (масло приготовить из цветков календулы: 10 г цветков, 10 г подсолнечного масла). Капать на язык 5—6 капель и сосать 2—3 минуты.

Демодекс: Поражённые места мазать дёгтем. Курс лечения — 30 дней.

Мастопатия: На кусочек быстрорастворимого сахара капнуть каплю дёгтя и сосать, пока сахар не растворится, затем запить небольшим количеством воды. Постоянно прибавляя поодной, довести количество дёгтя до 20 капель и обратно до капли, как сказано в пункте 6. 2—3 месяца отдыхать и снова пить. Лечение это длительное, 2 года. Грибок ногтей: Помыть и распарить ноги в тёплой мыльной воде, ногти подстричь. Ноги насухо вытереть, особенно между пальцами. На спичку намотать ватку, смочить её дёгтем, намазать все ногти, стараясь дёготь заталкивать под ногти. Через 10—15 минут дёготь убрать ваткой. За эти 15 минут дёготь уже успел впитаться в кожу и будет там бороться с грибком.

Стоит только помыть ноги хозяйственным мылом, дёготь почти вымывается из-под ногтей и с кожи. Ноги мойте, сколько захотите, когда хотите. Но не забывайте после мытья обязательно намазать ногти дёгтем. Если есть зуд и трещины между пальцами, то дёгтем не мазать, а сделать следующее: ч. л. дёгтя, 3 ч. л. подсолнечного рафинированного масла смешать и смазать между пальцами, через 20 минут убрать.

Сначала один день мазать, 2 дня — отдых. Потом — два дня мазать, 3 дня — отдых. Наконец, один день мазать, 3 дня — отдых. И так мазать до конца первого месяца. 2-й месяц: 1 раз через пять дней.

3-й месяц: 1 раз через 10 дней. Кроме того, не забывайте продезинфицировать старую обувь: грибки в ней могут жить долго. Инфекция убивается, если положить в туфлю кусочек ватки, марли, смоченной дёгтем. Болезни суставов: Налить в ладошку немного дёгтя и намазать больной сустав. Как только начнёт сустав пощипывать или покалывать, немедленно дёготь уберите мягкой тряпочкой. На это уйдёт примерно 15—20 минут. Через час сустав помыть с мылом мочалкой. Дёготь своё дело сделал, т.е. разбил соли. На другой день наложить на больной сустав глину (любую — белую, голубую, красную), только чтобы глина была без песка, липкой. Развести её до густоты сметаны. И намазать больной сустав. Накрывать не нужно. Через некоторое время глина будет сохнуть и стягивать кожу. Тем самым вытягивать соли из сустава. На суставе будет видна соль, и на вкус она солёная. Глину на суставе держать по времени на усмотрение больного, так как могут возникнуть сильные боли при вытягивании солей.

Схема лечения:

1-й день — лечение дёгтем.

2-й день — лечение глиной.

Отдых — 2 дня.

5-й день — лечение дёгтем.

6-й день — лечение глиной.

Отдых — 3 дня.

10-й день — лечение дёгтем.

11-й день — лечение глиной.

И всё. Должно наступить облегчение или даже выздоровление. Можно повторить лечение по указанной схеме. Тромбофлебит, инсульт: Пить берёзовый дёготь по схеме, указанной в пункте

6. Туберкулёз: Пить берёзовый дёготь от 1 капли до 40 капель, увеличивая дозу по капле ежедневно, затем уменьшая дозу от 40 капель до 1. Через 2 месяца курс лечения повторить. Дёготь пить с молоком (1 ст. л.).

Если у больного после снятия дёгтя с кожи появилось покраснение или кожа стала влажной, то через 1—2 часа после снятия дёгтя нанести цинковую пасту или цинковую водную смесь.