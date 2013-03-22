Среда, 15 Апреля 2020 г. 07:29
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Селедка по-голландски
рецепт
Селедка по-голландски
Для приготовления рыбы возьмите:
2 свежемороженных селедки
2 луковицы
1/2 лимона
6 ч. л. сахара
1 морковь
10-12 лавровых листочков
8-10 горошин черного перца
Разморозьте селедку на нижней полке холодильника. Распотрошите рыбу и отрежьте голову. На спине сделайте неглубокий продольный разрез, чтобы снять кожу. Удалите плавники и отрежьте хвост. Удалите хребет. Оставшееся филе очистите от костей, затем нарежьте кусочками 2 см.
Нарежьте лимон тонкими кусочками. Натрите морковь на крупной терке. Лук нарежьте кольцами. Слоями выложите лимон, селедку и морковь в банку. На дно положите несколько колец лука, лавровый лист, щепотку моркови, немного лимона, половину чайной ложки сахара и щепотку перца, сверху - селедку. Во время укладывания ингредиентов немного утрамбовывайте банку. Затем, когда все закончится, плотно закройте крышкой и отправьте в холодильник.
Откройте банку через 2-3 дня и попробуйте на вкус. Приготовленная таким образом сельдь обладает нежным сладким вкусом, а также отличается сочностью. Перед подачей селедку можно полить растительным маслом и немного посолить.
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