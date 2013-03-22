Селедка по-голландски

Для приготовления рыбы возьмите:

2 свежемороженных селедки

2 луковицы

1/2 лимона

6 ч. л. сахара

1 морковь

10-12 лавровых листочков

8-10 горошин черного перца

Разморозьте селедку на нижней полке холодильника. Распотрошите рыбу и отрежьте голову. На спине сделайте неглубокий продольный разрез, чтобы снять кожу. Удалите плавники и отрежьте хвост. Удалите хребет. Оставшееся филе очистите от костей, затем нарежьте кусочками 2 см.

Нарежьте лимон тонкими кусочками. Натрите морковь на крупной терке. Лук нарежьте кольцами. Слоями выложите лимон, селедку и морковь в банку. На дно положите несколько колец лука, лавровый лист, щепотку моркови, немного лимона, половину чайной ложки сахара и щепотку перца, сверху - селедку. Во время укладывания ингредиентов немного утрамбовывайте банку. Затем, когда все закончится, плотно закройте крышкой и отправьте в холодильник.

Откройте банку через 2-3 дня и попробуйте на вкус. Приготовленная таким образом сельдь обладает нежным сладким вкусом, а также отличается сочностью. Перед подачей селедку можно полить растительным маслом и немного посолить.