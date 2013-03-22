Записи Друзья Комментарии
Планета Здоровье
Аватар Планета_Здоровье

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Планета_Здоровье

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 22.03.2013
Записей: 4017
Комментариев: 16409
Написано: 20714



Селедка по-голландски

Среда, 15 Апреля 2020 г. 07:29 + в цитатник

Селедка по-голландски

5239983_Seledka_pogollandski (443x640, 70Kb)
 
Для приготовления рыбы возьмите:
 
2 свежемороженных селедки
2 луковицы
1/2 лимона
6 ч. л. сахара
1 морковь
10-12 лавровых листочков
8-10 горошин черного перца
 
Разморозьте селедку на нижней полке холодильника. Распотрошите рыбу и отрежьте голову. На спине сделайте неглубокий продольный разрез, чтобы снять кожу. Удалите плавники и отрежьте хвост. Удалите хребет. Оставшееся филе очистите от костей, затем нарежьте кусочками 2 см.
 
Нарежьте лимон тонкими кусочками. Натрите морковь на крупной терке. Лук нарежьте кольцами. Слоями выложите лимон, селедку и морковь в банку. На дно положите несколько колец лука, лавровый лист, щепотку моркови, немного лимона, половину чайной ложки сахара и щепотку перца, сверху - селедку. Во время укладывания ингредиентов немного утрамбовывайте банку. Затем, когда все закончится, плотно закройте крышкой и отправьте в холодильник.
 
Откройте банку через 2-3 дня и попробуйте на вкус. Приготовленная таким образом сельдь обладает нежным сладким вкусом, а также отличается сочностью. Перед подачей селедку можно полить растительным маслом и немного посолить.
 
Рубрики:  Кулинария
Метки:  


Процитировано 13 раз
Понравилось: 8 пользователям
Нравится



ludmila1172   обратиться по имени Четверг, 16 Апреля 2020 г. 08:49 (ссылка)
Хороший простой рецепт.
Ответить С цитатой В цитатник
evaippk   обратиться по имени Понедельник, 20 Апреля 2020 г. 04:54 (ссылка)
Хочу уточнить: а соль в процессе приготовления вообще не добавляется? Только при подаче?
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте