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Уникальное средство для «генеральной» очистки организма

Понедельник, 24 Февраля 2020 г. 08:07 + в цитатник

Уникальное средство для «генеральной» очистки организма

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То, что свой организм надо время от времени чистить, знают все. Чем и как это сделать - это другой вопрос. Предлагаем вам простой рецепт напитка, который очень хорошо чистит организм от шлаков и токсинов.
 
Стакан зерен овса (только не каши) промойте в проточной воде и положите в кастрюлю. Сюда же насыпьте по 2 ст. л. измельченных сухих или свежих листьев брусники и почек березы. Залейте все тремя литрами холодной воды и оставьте на сутки в прохладном месте.
 
В другую кастрюлю насыпьте стакан плодов шиповника и залейте литром воды. Доведите до кипения и добавьте в кастрюлю 2,5 ст. л. кукурузных рылец и 2 ст. л. спорыша. Дайте смеси прокипеть 15 минут, затем снимите с огня и настаивайте еще 45 минут. Процедите отвар и смешайте его с процеженным настоем овса.
 
Перелейте полученную смесь в темные бутылки и поставьте в холодильник. Принимайте смесь теплой за 30 минут до еды. В первый день надо принять по 50 мл смеси, на второй - по 100, на третий и остальные - по 150. Курс очищения организма длится 10 дней.
 
На время очистки организма откажитесь от мяса и любой другой пищи животного происхождения.
Рубрики:  Лечение народными средствами
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Процитировано 17 раз
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valentina_ishenko   обратиться по имени Понедельник, 24 Февраля 2020 г. 10:19 (ссылка)
Благодарю!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 24 Февраля 2020 г. 15:37 (ссылка)
С Масленицей поздравляю!
Пышных блинчиков желаю.
И с икоркой, и с грибами,
Чтобы есть все с друзьями!!!
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