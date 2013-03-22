Уникальное средство для «генеральной» очистки организма

То, что свой организм надо время от времени чистить, знают все. Чем и как это сделать - это другой вопрос. Предлагаем вам простой рецепт напитка, который очень хорошо чистит организм от шлаков и токсинов.

Стакан зерен овса (только не каши) промойте в проточной воде и положите в кастрюлю. Сюда же насыпьте по 2 ст. л. измельченных сухих или свежих листьев брусники и почек березы. Залейте все тремя литрами холодной воды и оставьте на сутки в прохладном месте.

В другую кастрюлю насыпьте стакан плодов шиповника и залейте литром воды. Доведите до кипения и добавьте в кастрюлю 2,5 ст. л. кукурузных рылец и 2 ст. л. спорыша. Дайте смеси прокипеть 15 минут, затем снимите с огня и настаивайте еще 45 минут. Процедите отвар и смешайте его с процеженным настоем овса.

Перелейте полученную смесь в темные бутылки и поставьте в холодильник. Принимайте смесь теплой за 30 минут до еды. В первый день надо принять по 50 мл смеси, на второй - по 100, на третий и остальные - по 150. Курс очищения организма длится 10 дней.

На время очистки организма откажитесь от мяса и любой другой пищи животного происхождения.