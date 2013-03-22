Энергетические коктейли для восстановления сил / Еда для лечения

Приход осени не вызывает никаких эмоций и не бодрит, и вы постоянно чувствуете усталость?

Тогда вам нужна витаминная зарядка для поднятия жизненного тонуса. Предложенные рецепты коктейлей обязательно помогут вам почувствовать радость жизни.

Коктейль для иммунитета

В стакан воды добавьте ломтик лимона и размешайте щепотку красного перца. Выпивайте по три стакана напитка в день. Кайенский перец поднимет уровень энергии, а лимон богат витамином С.

Энергетический коктейль

Если вы в течение дня хотите спать, тогда вам поможет такой коктейль, который можно пить для профилактики. В стакан горячей воды добавьте четверть чайной ложечки молотого кардамона и столько же куркумы. Добавьте 2,5 см натертого корня имбиря и дайте напитку немного настояться. Добавьте в остывший напиток полторы чайные ложки меда.

Коктейль для здоровья и улучшения пищеварения

Взбейте в блендере один спелый банан, 2 ст. л. миндального масла или же четверть стакана миндаля, 1/2 ст. йогурта без добавок, 1 ст. л. семян льна и 1 ст. молока. К такому коктейлю хорошо подходит ржаной хлеб. Вот и получается вам прекрасный завтрак и отличный коктейль для здоровья всего организма.