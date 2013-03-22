Воскресенье, 10 Ноября 2019 г. 08:20
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Энергетические коктейли для восстановления сил / Еда для лечения
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Энергетические коктейли
для восстановления сил
народная медицина
Энергетические коктейли для восстановления сил / Еда для лечения
Приход осени не вызывает никаких эмоций и не бодрит, и вы постоянно чувствуете усталость?
Тогда вам нужна витаминная зарядка для поднятия жизненного тонуса. Предложенные рецепты коктейлей обязательно помогут вам почувствовать радость жизни.
Коктейль для иммунитета
В стакан воды добавьте ломтик лимона и размешайте щепотку красного перца. Выпивайте по три стакана напитка в день. Кайенский перец поднимет уровень энергии, а лимон богат витамином С.
Энергетический коктейль
Если вы в течение дня хотите спать, тогда вам поможет такой коктейль, который можно пить для профилактики. В стакан горячей воды добавьте четверть чайной ложечки молотого кардамона и столько же куркумы. Добавьте 2,5 см натертого корня имбиря и дайте напитку немного настояться. Добавьте в остывший напиток полторы чайные ложки меда.
Коктейль для здоровья и улучшения пищеварения
Взбейте в блендере один спелый банан, 2 ст. л. миндального масла или же четверть стакана миндаля, 1/2 ст. йогурта без добавок, 1 ст. л. семян льна и 1 ст. молока. К такому коктейлю хорошо подходит ржаной хлеб. Вот и получается вам прекрасный завтрак и отличный коктейль для здоровья всего организма.
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